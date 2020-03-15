"Чувствую себя отлично", - заболевшая коронавирусом нижегородка выздоровела Общество

Заболевшая коронавирусом нижегородка полностью выздоровела и выписана из больницы. По данным регионального минздрава, все взятые у нее анализы показали отрицательный результат.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, нижегородские медики выполнили все необходимые процедуры.

"Существующие тест-системы позволяют достоверно определить наличие у человека коронавирусной инфекции. Есть международные стандарты, которым в данном случае следуют врачи. У человека уже давно было хорошее самочувствие и не возникало никаких признаков болезни. Просто медикам требовалось время на то, чтобы исключить любую возможность передачи вируса", - отметил замгубернатора.

Коронавирус также не был выявлен у тех, с кем контактировала нижегородка после возвращения из-за рубежа.

"Чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем у меня нет. На протяжении всего лечения самочувствие было хорошим, даже температура не поднималась. Всему медицинскому персоналу больницы от меня огромное спасибо за поддержку!" - сказала жительница региона после выписки.

В конце февраля 27-летняя девушка обратилась в поликлинику, думая, что у нее ОРВИ. Однако при обследовании у пациентки была лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. До этого девушка уезжала в Италию.

По информации на 16 марта, в России было проведено более 109 тысяч исследований на коронавирус. Зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, выздоровели три человека.

В Нижегородской области с 18 марта все вузы должны перейти на дистанционный формат обучения, а школы на досрочные каникулы.

Напомним, нижегородцы, ушедшие на карантин или самоизоляцию, имеют право на "больничный". Также со ссылкой на правительство страны сообщалось, что больничные для россиян, которые находятся на карантине из-за коронавируса, будут оплачиваться в особом режиме.