Общее родительское собрание пройдет в Нижнем Новгороде 25 марта Общество

Общее родительское собрание пройдет в Нижнем Новгороде 25 марта 2020 года. Начало в 19:00. Его проведет директор департамента образования Елена Платонова.

Собрание по вопросу организации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции пройдет в Интернете. Ссылка на трансляцию - https://www.youtube.com/watch?v=me7s_dWp6IE&feature=youtu.be.

Также в городском департаменте образования сообщили, что с 26 марта ежедневно, с 12:00 до 14:00, сотрудники департамента будут отвечать на вопросы родителей по телефону 435-23-01.

Кроме того, родители могут задать свои вопросы лично Елене Платоновой в соцсети Facebook.