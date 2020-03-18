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Общество

Пассажиропоток в нижегородском транспорте снизился на 20%

24 марта 2020 15:05  [79] Общество

Пассажиропоток в нижегородском транспорте снизился на 20%. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

В рамках реализуемых в регионе мер, направленных на противодействие распространению коронавируса, школьники и студенты перешли на дистанционный формат обучения или отправлены на каникулы, также сотрудники ряда организаций переведены на режим удаленной работы.

В связи с этим в среднем ежедневно по МП "Нижегородпассажиравтотранс" и "Нижегородэлектротранс" количество транзакций, связанных с оплатой проезда, снизилось на 20%. Кроме того, за последние две недели пассажиропоток МП "Нижегородское метро" снизился на 15%.

Напомним, главный эпидемиолог России назвал срок снижения активности коронавируса. В Нижегородском регионе на данный момент зарегистрировано 7 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним также, что нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок.

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