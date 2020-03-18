Похвалинский съезд открыли для легкового транспорта Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Похвалинский съезд открыли для легкового транспорта с 7 утра 25 марта 2020 года. Организовано двустороннее движение по суженной проезжей части дороги. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода. Соответствующее поручение дал глава города Владимир Панов.

Проезд автобусов и маршруток пока запрещен. Общественный транспорт работает по организованной ранее схеме движения:

- путь следования маршрутов А-26, А-43, Т-18, Т-50 проходит по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького (с круговым движением), улице Большой Покровской. В обратном направлении – по площади Горького, улице Малой Покровской, улице Малой Ямской, улице Одесской, метромосту.

- путь следования маршрутов А-41, Т-37, Т-57 проходит по метромосту, улице Одесской, улице Горького. В обратном направлении – по площади Горького, улице Малой Покровской, улице Малой Ямской, улице Одесской, метромосту.

- путь следования маршрута А-45 проходит по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, площади Минина и Пожарского в обоих направлениях.

Кроме того, путь следования автобусов маршрута А-5 будет сокращен до остановки "Улица Черниговская".

По словам заместителя главы города Виктора Сдобнякова, на месте оползня убрали сползший грунт, оградили территорию для безопасности жителей, провели инженерно-геодезическую съемку и инженерно-геологические изыскания. В последние дни движения грунта и потоков воды по склону не фиксировалось, наблюдение велось круглосуточно.

Подрядчику ООО"Нижегородспецгидрострой" предстоит укрепить склон с помощью буронабивных свай, подпорной стенки и георешетки. Работы могут занять около двух месяцев.

Первый оползень на съезде сошел вечером 18 марта, потом на съезде были зафиксированы микрооползни.

По словам Владимира Панова, одна из возможных причин оползня на Похвалинском съезде – прорыв водоснабжения в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского.