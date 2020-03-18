Оползень произошел на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по НО

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Оползень произошел на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде 18 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о сходе грунта на проезжую часть поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:56.

В настоящее время перекрыты две полосы движения в сторону верхней части города. В Госавтоинспекции НИА "Нижний Новгород" пояснили, что движение с верхней части города в сторону заречной возможно по маршруту ул. Ильинская - Зеленский съезд - Нижневолжская набережная - Канавинский мост и в обратном направлении по той же схеме. Либо можно воспользоваться маршрутом через метромост или Молитовский мост.

Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, общественный транспорт пущен по альтернативным маршрутам (через метромост).

Напомним, что в июле 2017 года оползень на Зеленском съезде также перекрыл дорогу. Замдиректора МКУ "Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Андрей Николаев причиной схода грунта объемом около 100 кубометров назвал "проливные залповые дожди".

(фото: ГУ МЧС России по НО)