"Горячая линия" по свалкам пройдет в Нижнем Новгороде 26 марта Общество

"Горячая линия" по свалкам пройдет в Нижнем Новгороде 26 марта 2020 года. Позвонить по телефону 8(831)421-26-23 можно будет с 10 до 13 часов и рассказать прокурорам о размещении несанкционированных свалок на территории города.

Напомним, депутат ЗС НО Владислав Атмахов рассказал в интервью о проводимой ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в регионе.

Напомним также, рекультивация Шуваловской свалки потребует 1,3 млрд рублей и трех лет работ.