Объявлен аукцион на проект реставрации здания нижегородской администрации Общество

Объявлен аукцион на проект реставрации здания нижегородской администрации. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Идет поиск подрядчика, который займется подготовкой проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия "Дом советов", расположенного в пятом корпусе на территории Нижегородского кремля.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,5 млн рублей. Итоги аукциона будут подведены 10 апреля. Заказчик - администрация Нижнего Новгорода. Проект необходимо создать в течение трех месяцев со дня заключения контракта.

В качестве источника финансирования указаны средства бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год. Как сказано в проекте контракта, гарантийный срок на выполненные работы составляет один год со дня приемки.

Как следует из технического задания, при разработке проекта следует руководствоваться прежде созданной документацией ("Интерьеры малого зала в Доме Советов", разработчик: Архитектурная мастерская ННГАСУ; проект внутренней отделки помещений здания администрации города Нижнего Новгорода, разработчик: ЗАО "СМУ-77").

При создании проекта, как сказано в документе, необходимо провести историко-архивные и библиографические исследования, подготовить обмерные чертежи и провести инженерные исследования.

Ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поддержал идею отдать находящийся на территории Кремля "Дом Советов" художественному музею.