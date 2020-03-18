Объявлен аукцион на проект реставрации здания нижегородской администрации. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Идет поиск подрядчика, который займется подготовкой проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия "Дом советов", расположенного в пятом корпусе на территории Нижегородского кремля.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,5 млн рублей. Итоги аукциона будут подведены 10 апреля. Заказчик - администрация Нижнего Новгорода. Проект необходимо создать в течение трех месяцев со дня заключения контракта.
В качестве источника финансирования указаны средства бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год. Как сказано в проекте контракта, гарантийный срок на выполненные работы составляет один год со дня приемки.
Как следует из технического задания, при разработке проекта следует руководствоваться прежде созданной документацией ("Интерьеры малого зала в Доме Советов", разработчик: Архитектурная мастерская ННГАСУ; проект внутренней отделки помещений здания администрации города Нижнего Новгорода, разработчик: ЗАО "СМУ-77").
При создании проекта, как сказано в документе, необходимо провести историко-архивные и библиографические исследования, подготовить обмерные чертежи и провести инженерные исследования.
Ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поддержал идею отдать находящийся на территории Кремля "Дом Советов" художественному музею.
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