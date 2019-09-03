Владимир Панов поддержал идею отдать "Дом Советов" художественному музею

Владимир Панов
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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поддержал идею отдать находящийся на территории Кремля "Дом Советов" художественному музею. Об этом Владимир Панов сообщил "Комсомольской правде" - Нижний Новгород".
"Поддерживаю идею создания в нижегородском Кремле общественно-исторического пространства, особенно в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. Ее реализация, безусловно, сложна с точки зрения ресурсов, которые потребуются как на обустройство самой территории, так и на переселение органов исполнительной и законодательной власти", - пояснил Владимир Панов.
Он добавил, что, став корпусом государственного художественного музея, Дом Советов сможет существенно увеличить выставочные площади.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о возможном переезде органов госвласти с территории Кремля в Нижнем Новгороде.
Сейчас в зданиях кремля располагаются правительство региона, Законодательное собрание, администрация Нижнего Новгорода, городская Дума. Кроме того, в четвертом корпусе кремля расположен арбитражный суд Волго-Вятского округа.
"Правительство Нижегородской области рассматривает возможность освобождения территории Нижегородского кремля от административных функций и размещения органов исполнительной власти", - сказал Глеб Никитин.
Он добавил, что сейчас подготовлено несколько проектов по использованию существующих на территории кремля зданий. Например, "Дом Cоветов", где располагается администрация Нижнего Новгорода и Гордума, по мнению Глеба Никитина, можно использовать как площадку для выставки работ художников советского времени.
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