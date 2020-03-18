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Общество

Нижегородский общественный транспорт на следующей неделе будет ходить по воскресному расписанию

27 марта 2020 11:01  [134] Общество

Нижегородский общественный транспорт на следующей неделе будет ходить по воскресному расписанию. Об этом заявил глава города Владимир Панов.

В соответствии с приказом городского дептранса, с понедельника 30 марта по пятницу 3 апреля 2020 года работа муниципального транспорта организована по другому расписанию.

"Частные перевозчики уже работают по расписанию выходного дня", – пояснила и.о. заместителя главы города, директор департамента Елена Лекомцева.

Она отметила, что выделенная полоса на проспекте Гагарина продолжит функционировать в прежнем режиме.

Такая мера связана с указом президента РФ об объявлении нескольких дней (с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля) нерабочими в связи с угрозой распространения коронавируса.

При этом все структуры жизнеобеспечения, в том числе медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, органы всех уровней власти и учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, продолжат свою работу.

Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что постановлением правительства России региональным властям поручено закрыть все организации общественного питания, санатории и курорты с субботы 28 марта.

Таким образом, с 28 марта временно приостанавливается работа объектов розничной торговли. Это не коснётся продуктовых магазинов и аптек. Объекты общественного питания также должны ввести определенные ограничения в своей деятельности. Ресторанам и кафе ромендуется перейти на систему доставки готовых блюд потребителям. Вводятся ограничения на посещения парков и других общественных мест.

Также временно отменяется льготный проезд в общественном транспорте, чтобы снизить пассажиропоток. Эта мера не коснётся волонтеров.

Прекращается работа парикмахерских, салонов красоты и стоматологий.

Медицинские организации, реабилитационные центры работают в штатном режиме. Услуги ЖКХ, банков и мобильной связи рекомендуется использовать дистанционно. Все социальные услуги остаются доступными.

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