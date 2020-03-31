Маршрут Т-37 изменился в Нижнем Новгороде Общество

Маршрут Т-37 изменился в Нижнем Новгороде с 1 апреля 2020 года. В департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода отметили, что о своем решении перевозчик ООО "Восток" уведомил заблаговременно.

Маршрут Т-37 на участке от Московского вокзала до площади Горького теперь такой: Московский вокзал – пл. Ленина – Стрелка – Нижневолжская набережная – Речной вокзал – Рождественская (ул. Нижневолжская набережная) – пл. Минина и Пожарского (ул. Варварская) – Варварская – пл. Свободы – ул. Горького. В обратном направление по тому же маршруту.

Раньше маршрутки ехали через Похвалинский съезд.

Данное решение было принято в связи с введением на территории Нижегородской области режима самоизоляции, а также временного ограничения движения общественного транспорта по Похвалинскому съезду.

Напомним, ННГАСУ подготовил техрешение для устранения оползня на Похвалинском съезде.