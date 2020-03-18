НГТУ подготовил техрешение для устранения оползня на Похвалинском съезде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева (НГТУ) подготовил техническое решение для устранения оползня на Похвалинском съезде. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Виктор Сдобняков.

Было проведено исследование, которое установило, что объём сошедшего грунта составил 1,8 тысяч м3. По словам замглавы, в рамках инженерно-геологических изысканий сделаны две скважины глубиной 80 м, проведена инженерно-геодезическая съёмка.

Благодаря полученным результатам исследования подрядчик смог оперативно приступить к устранению оползня. В настоящий момент установлено около 20 свай разной степени готовности. Подобные конструкции представляют собой пробуренные отверстия, в которые вставляется металлическая труба. Используются трубы длиной 12 м, диаметром 530 мм. Далее происходит обвязка арматурой, армирующим поясом – получается железобетонная стенка. Все проведённые на сегодняшний день мероприятия позволили стабилизировать ситуацию и взять её под контроль.

Напомним, Похвалинский съезд открыли для легкового и грузового транспорта утром 25 марта. Первый оползень на съезде сошел вечером 18 марта, потом на съезде были зафиксированы микрооползни.

По словам Владимира Панова, одна из возможных причин оползня – прорыв водоснабжения в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского.