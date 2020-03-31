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Бизнес

Нижегородские предприниматели получат отсрочку по арендной плате

02 апреля 2020 12:18  [124] Бизнес

Нижегородские представители малого и среднего предпринимательства получат отсрочку внесения платежей по арендной плате на полгода. Об этом сообщил глава города Владимир Панов. Он отметил, что дополнительные меры поддержки предпринимателей необходимы в связи с введением ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.

"В связи с введением в Нижегородской области режима повышенной готовности вчера я подписал документ, который предоставляет малому и среднему бизнесу возможность отсрочить внесение платежей по аренде участков, находящихся в собственности города, на период с 1 марта по 31 августа 2020 года. Кроме того за этот период также предоставлена отсрочка внесения платежей предпринимателям, с которыми заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальных земельных участках, зданиях. Внесение платежей за эти полгода будет осуществляться до 25 декабря 2020 года без начисления неустойки", - сказал Владимир Панов.

Он также особо обратил внимание, что введение отсрочки по арендным платежам не является их полной отменой, плата будет начислена. Глава города подчеркнул, что для предоставления отсрочки предпринимателям не нужно дополнительно куда-либо обращаться.

По словам мэра, муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения должны принять аналогичные меры поддержки.

Также подобный документ принят и в Дзержинске. Он предусматривает освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих помещения находящиеся в муниципальной собственности, от уплаты арендных платежей на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Помимо этого, депутаты городской Думы поддержали решение главы города Ивана Носкова по предоставлению отсрочки по уплате арендных платежей на период с 4 апреля по 30 июня 2020 года.

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