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Культура и отдых

Уличная выставка картин, созданных искусственным интеллектом, открылась в Нижнем Новгороде

06 апреля 2020 12:21  [74] Культура и отдых
> этого искусства не существует

> этого искусства не существует

Фото: отдел по внешним коммуникациям БЦ Corner Place

Первая в России уличная выставка картин, созданных искусственным интеллектом, открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

Она размещена на фасаде строящегося на месте бывшего Дома крестьянина бизнес-центра на пересечении улиц Пискунова и Алексеевской.

Выставка называется "> этого искусства не существует", поскольку данные картины не существуют в "классическом" понимании искусства.

"У них нет "физической" версии, на их создание не потрачено ни одного грамма краски и ни одного миллиметра холста. Нет и художника, который бы мог поставить подпись в правом углу картины ", - отмечают организаторы.

Обучил нейросети для этого проекта житель Дзержинска Фил Макаров. Чтобы создать арт-объекты, он использовал две генеративно-состязательные нейросети. Задача первой сети — создавать, а второй — критиковать: по ходу работы алгоритма генератор создает новые объекты, а дискриминатор сравнивает их с выборкой произведений, на которой обучалась нейросеть.

Организаторы подчеркивают, что выставки работ, созданных искусственным интеллектом, в настоящее время проводятся в ведущих музеях мира, и с 2018 года английские аукционные дома выставляют такие работы на продажу наравне с мировыми шедеврами.

Выставка продлится несколько недель пока с здания не будет снята строительная сетка.

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