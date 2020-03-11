Последние новости рубрики Бизнес
13 марта 2020 15:25  [34] Роспотребнадзор в ТРК "Небо" проконсультировал граждан о защите прав потребителей
13 марта 2020 15:14  [56] Банк "Открытие" модернизировал инфраструктуру хранения данных
13 марта 2020 14:58  [394] ВТБ в Нижегородской области нарастил портфель инвестпродуктов в 1,5 раза
13 марта 2020 14:18  [90] По инициативе ЭнергосбыТ Плюс с должников за отопление и горячую воду взысканы пени на 50 млн рублей
13 марта 2020 14:10  [120] Бизнес-центр откроется на месте Дома крестьянина в Нижнем Новгороде в декабре
13 марта 2020 13:45  [424] Нижегородский победитель акции "Счастливая платежка" получил 50 тысяч рублей
13 марта 2020 12:12  [188] Дмитрий Малышев: "Работать с лидером – честь для любого производителя"
12 марта 2020 17:20  [218] Нижегородские социальные предприниматели могут получить бесплатную рекламу
12 марта 2020 15:15  [273] Виктор Клочай награжден Орденом Александра Невского
12 марта 2020 13:57  [205] Банк "Открытие" выяснил, как инвестируют женщины
Бизнес

Бизнес-центр откроется на месте Дома крестьянина в Нижнем Новгороде в декабре

13 марта 2020 14:10  [120] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бизнес-центр откроется на месте Дома крестьянина на ул. Алексеевской, 6 в Нижнем Новгороде в декабре 2020 года. Об этом свидетельствует информация, размещенная на фасаде здания.

На месте бывшего Дома крестьянина практически построено шестиэтажное здание. Сейчас собственник ведет его остекление. Согласно информации, бизнес-центр будет готов к декабрю.

Напомним, что прежний собственник Дмитрий Володин продал здание зимой 2019 года. По информации "Ъ", новым собственником стало московское ООО "Корнер плейс" (учредитель - Алексей Васин).

Ранее на этом месте планировалось построить четырехзвездочный отель. Проект здания был разработан архитекторами из Санкт-Петербурга.

СПРАВКА:

Нижегородский Дом крестьянина был построен во второй половине XIX века. Здание долгое время использовалось в качестве гостиницы.

В 2008 году стопроцентный пакет акций областного Дома крестьянина в Нижнем Новгороде был продан за 152 млн рублей. ОАО "Областной дом крестьянина" создано в 2007 году. В него включено шесть объектов недвижимости и земельный участок. Основной вид деятельности общества – гостиничные услуги для населения и услуги общепита. Причиной продажи стало то, что объекты недвижимости находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют инвестиционных вложений.

В 2014 году Дом крестьянина был снесен, т.к. историко-архитектурная экспертиза признала дом не имеющим ценности.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Мебельный базар-с февраля 2020
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph