Бизнес-центр откроется на месте Дома крестьянина в Нижнем Новгороде в декабре Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бизнес-центр откроется на месте Дома крестьянина на ул. Алексеевской, 6 в Нижнем Новгороде в декабре 2020 года. Об этом свидетельствует информация, размещенная на фасаде здания.

На месте бывшего Дома крестьянина практически построено шестиэтажное здание. Сейчас собственник ведет его остекление. Согласно информации, бизнес-центр будет готов к декабрю.

Напомним, что прежний собственник Дмитрий Володин продал здание зимой 2019 года. По информации "Ъ", новым собственником стало московское ООО "Корнер плейс" (учредитель - Алексей Васин).

Ранее на этом месте планировалось построить четырехзвездочный отель. Проект здания был разработан архитекторами из Санкт-Петербурга.

СПРАВКА:

Нижегородский Дом крестьянина был построен во второй половине XIX века. Здание долгое время использовалось в качестве гостиницы.

В 2008 году стопроцентный пакет акций областного Дома крестьянина в Нижнем Новгороде был продан за 152 млн рублей. ОАО "Областной дом крестьянина" создано в 2007 году. В него включено шесть объектов недвижимости и земельный участок. Основной вид деятельности общества – гостиничные услуги для населения и услуги общепита. Причиной продажи стало то, что объекты недвижимости находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют инвестиционных вложений.

В 2014 году Дом крестьянина был снесен, т.к. историко-архитектурная экспертиза признала дом не имеющим ценности.