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Культура и отдых

Дом купца Кузнецова в Нижнем Новгород планируется капитально отремонтировать

06 апреля 2020 14:44  [98] Культура и отдых

Фото: google.maps

Объект культурного наследия "Дом купца Кузнецова" (ул. Малая Покровская, 3) в Нижнем Новгород планируется капитально отремонтировать. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Управление федеральной службы безопасности России по Нижегородской области объявило электронный аукцион по поиску подрядчика для разработки проектно-сметной документации для капитального ремонта здания 

Начальная максимальная цена контракта составляет 4,2 млн рублей.

Аукцион проводится по постановлению правительства РФ от 27 ноября 2017 года "Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства" и является закрытым. Заявки принимаются до 10 апреля.

СПРАВКА:                                                                                                                           

Дом купца Кузнецова является частью комплекса зданий управления ФСБ по Нижегородской области. В нем в 1918-1922 гг. размещалась Нижегородская губернская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В особняке работал её первый председатель Яков Воробьев, в честь которого позднее была названа улица.

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