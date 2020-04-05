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Общество

Перевозчик "Лидер-транс" временно прекращает работу в Нижнем Новгороде

06 апреля 2020 17:52  [467] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский перевозчик "Лидер-транс" временно прекращает работу на шести  маршрутах с 7 апреля 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил глава ООО "Лидер-Транс" Эдуард Степанов.

Речь идет о маршрутах: Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89, Т-92.

Как пояснил Эдуард Степанов, это связано с неблагоприятной экономической обстановкой. Общественный транспорт курсирует при практически полном отсутствии пассажиров.

"Мы не можем работать в убыток. Пассажиров нет. Мы прекращаем работу на неопределенное время. Как появятся пассажиры – мы к ней вернемся", - пообещал Эдуард Степанов.

Напомним, что нижегородский общественный транспорт в дни, объявленные нерабочими, ходит по воскресному расписанию.

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