Перевозчик "Лидер-транс" временно прекращает работу в Нижнем Новгороде

Нижегородский перевозчик "Лидер-транс" временно прекращает работу на шести маршрутах с 7 апреля 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил глава ООО "Лидер-Транс" Эдуард Степанов.
Речь идет о маршрутах: Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89, Т-92.
Как пояснил Эдуард Степанов, это связано с неблагоприятной экономической обстановкой. Общественный транспорт курсирует при практически полном отсутствии пассажиров.
"Мы не можем работать в убыток. Пассажиров нет. Мы прекращаем работу на неопределенное время. Как появятся пассажиры – мы к ней вернемся", - пообещал Эдуард Степанов.
Напомним, что нижегородский общественный транспорт в дни, объявленные нерабочими, ходит по воскресному расписанию.
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