Нижегородский театр оперы и балета проведет онлайн-показ премьеры сезона "Безымянная звезда" 10 апреля Культура и отдых

Фрагмент спектакля Фото: с сайта театра

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина проведет онлайн-показ премьеры сезона – балета "Безымянная звезда", 10 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Спектакль можно будет посмотреть в официальной группе театра в социальной сети "ВКонтакте". Запись будет выложена в 18:00 и останется доступной в течение 24 часов.

Напомним, мировая премьера балета Владимира Качесова "Безымянная звезда" по мотивам одноименной пьесы румынского драматурга Михаила Себастьяна состоялась в нижегородском театре оперы и балета им. А.С.Пушкина 4 и 6 октября 2019 года. Балет поставлен на сцене нижегородского театра народным артистом РСФСР Андреем Петровым – основателем и художественным руководителем Театра "Кремлевский балет".

Пьеса "Безымянная звезда" о человеческих чувствах, любви и корысти, свободе и социальных предрассудках, написанная в 30-е годы XX века, сразу стала популярной. На полюбившийся публике сюжет в театрах по всему миру были поставлены многочисленные спектакли и мюзиклы, снято несколько фильмов, в том числе в Румынии, Франции и России. В 1978 году на "Мосфильме" режиссёр Михаил Козаков выпустил одноименную картину. Однако при огромном интересе балетов по этому произведению написано не было.

(фрагмент спектакля, фото с сайта театра)

По сценарию, случайная встреча заставляет провинциального учителя и столичную красавицу по-новому взглянуть на мир и на самих себя. Друг в друге они находят то, о чем давно мечтали… Но любовь оказывается всего лишь прекрасным сном; жизнь диктует свои законы, и изменить их герои не в силах.

Кроме привычных для балета номеров (адажио, вариации героев), в партитуре активно используются интонации и ритмы танго, чарльстона, фокстрота, канкана.

(фрагмент спектакля, фото с сайта театра)

Для желающих создать даже в режиме самоизоляции хорошее настроение Театр оперы и балета имени А.С. Пушкина запускает флэшмоб #идунабалеткрасиво. Для участия в нем нужно сделать фото в наряде, в котором вы бы с удовольствием отправились в театр, отметить аккаунт театра @opera.nn, быть на него подписанным и выложить фото в Instagram. Итоги конкурса подведут в субботу, 11 апреля. Победитель получит календарь с автографами солистов балета и приглашение на постановку, когда театр вновь откроет свои двери, чтобы "выгулять" свой театральный образ.

Как сообщалось ранее, на сайте регионального министерства культуры, в разделе "Онлайн-проекты", доступны ссылки на трансляции и актуальное расписание показов, онлайн-выставок, дистанционных курсов всех учреждений культуры Нижегородской области. Проект реализуется по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Напомним, в рамках реализации нацпроекта "Культура" президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2024 году на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз – число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.