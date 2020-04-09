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Общество

Почти пять тысяч нижегородских школьников получили продуктовые наборы

10 апреля 2020 12:36  [589] Общество

Фото: Алексей Манянин

Почти пять тысяч нижегородских школьников, которые питались бесплатно как льготники, получили продуктовые наборы. Об этом сообщили в МП "ЕЦМЗ".

"Уже обеспечены продуктами питания дети Ленинского, Нижегородского, Советского и Приокского районов. До конца недели свои наборы получат еще 4 018 детей Канавинского и Сормовского районов. В начале следующей недели продуктовые наборы будут переданы детям Автозаводского и Московского районов, это 6 179 детей. Общее количество детей составит 15 089", – рассказал генеральный директор единого поставщика питания Александр Банцекин.

"Чтобы быстрее развезти продукты всем семьям, к работе подключились волонтеры: ЕЦМЗ доставляет наборы в школы, департамент образования Нижнего Новгорода и руководство школ формируют списки льготников с адресами, волонтеры из Совета отцов, волонтерский штаб "Единой России", "Волонтеры Победы", ОНФ", - добавил он.

Напомним, по поручению главы города Владимира Панова с понедельника 6 апреля началась раздача продуктовых наборов семьям, дети в которых питаются бесплатно, как льготники.

Родители учащихся могут самостоятельно забрать полагающуюся им помощь в школах или воспользоваться доставкой до дома, организованной с помощью машин администрации города и волонтеров.

Питание выдается единовременно на месяц, родителям выдаются два пакета, в которую входят сахар, мука, рис, макаронные изделия, сгущёнка, рыбные консервы, говядина тушёная, шоколад, вафли и сок, - всего около 20 кг.

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