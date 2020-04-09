Сотрудник нижегородского "Мило Клуб" пожаловался в Госинспекцию на принудительный отпуск за свой счет Бизнес

В Государственную инспекцию труда в Нижегородской области поступило обращение от работника ООО "Мило Клуб". Об этом сообщается на сайте инспекции.

Заявитель рассказал, что в нарушение Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" всех сотрудников ООО "Мило Клуб" вынуждают направиться в отпуск за свой счет без сохранения заработной платы.

Заявителю дан ответ с разъяснением законодательства.

Согласно Указам Президента РФ (№ 206 от 25 марта 2020 года "Об объявлении нерабочих дней в Российской Федерации" и № 239 от 2 апреля 2020 года) до 30 апреля включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

В отношении работников, получающих оклад, оплата этих нерабочих дней осуществляется в обычном режиме, т.е. месячная заработная плата сохраняется неизменной. Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным актом работодателя.

В адрес ООО "Мило Клуб" направлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

Ранее сотрудник гостиницы "Ока" также обратился в Госинспекцию труда. Заявитель сообщил, что работников гостиничного комплекса заставляют писать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, в случае отказа в дальнейшем понуждают к увольнению.