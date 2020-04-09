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Экономика

Автостанцию могут построить на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде

16 апреля 2020 17:18  [106] Экономика
Здание автостанции в микрорайоне Щербинки-2

Здание автостанции в микрорайоне Щербинки-2

Автостанцию могут построить на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Информация об этом содержится в проекте решения Думы Нижнего Новгорода от 15 апреля 2020 года.

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода внес на рассмотрение депутатов изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2019 - 2030 годы.

Они касаются строительства автовокзала в районе ипподрома на пр. Гагарина в 2020-2021 годах.

Отмечается, что среди источников финансирования есть внебюджетный (возможно выделение 50 млн рублей).

Напомним, здание автостанции в микрорайоне Щербинки-2 было введено в эксплуатацию в октябре 2015 года

 

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