Трамваи вернут на Канавинский мост в Нижнем Новгороде. Насколько это реально? Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода приняла в двух чтениях программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 27 ноября 2019 года.

Программа разработана на основе материалов Комплексной транспортной схемы Нижнего Новгорода и включает первоочередные мероприятия на 2020 год, а также комплекс работ, предусмотренных федеральным проектом на территории Нижнего Новгорода до 2024 года.

Как решить транспортные проблемы города?

Среди планов есть мало реалистичные. Так, например, администрация Нижнего Новгорода планирует строительство двухпутной трамвайной линии на Канавинском мосту, соединяющем "нижнюю" и "верхнюю" части города в период с 2023 до 2030 годы.

Движение, согласно планам администрации, будет организовано от ул. Гордеевской до ул. Октябрьской через Московское шоссе, по ул. Ивана Романова, Советской, Рождественской, и по Зеленскому съезду. Общая протяженность участка составит 3,8 км.

Также программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года предусматривает продление Автозаводской и Сормовской линий метрополитена. В 2020-2030 гг. - от станции "Горьковская" до станций "Оперный театр" и "Сенная", а также Сормовской линии от станции "Буревестник" до станций "Варя", "Сормовская" и депо метрополитена "ТЧ-2 Сормовская". В 2023-2030 гг. - от станции "Парк Культуры" до "Мончегроской" и "Юго-Западной".

Депутат Евгений Лазарев в ходе заседания представил свою поправку к программе, согласно которой нужно определить приоритетность первоочередного строительства станций метро. Его поддержали десять депутатов, 27 проголосовали против поправки.

Возможно ли это?

Как ранее пояснила и.о. заместителя главы администрации города по транспорту и автомобильным дорогам Елена Лекомцева, денег на существенные изменения транспортной системы у города нет. Однако, если дептрансу удастся достигнуть договоренности о трансфертах из вышестоящих бюджетов или от инвесторов, это возможно.

"Принятие этого документа позволит городу участвовать в федеральных программах и претендовать на средства из федерального бюджета. Мы надеемся, что благодаря этому проекту мы сможем войти в те программы, которые позволят развивать метро и другие виды транспорта", – заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Включенные в программу мероприятия будут реализовываться в рамках ведомственных муниципальных программ. Решения об этом будут приниматься ежегодно в соответствии с выделяемыми бюджетными ассигнованиями.

Владимир Панов, в ходе разговора с журналистами, напомнил, что трамвайное движение на Канавинском мосту существовало до 2009 года. В 2010 году при ремонте Канавинского моста рельсы были демонтированы по причине его плохого состояния.

Владимир Панов

Тогда были произведены следующие работы: демонтаж рельсового пути и контактной сети - более 1,5 км; разборка асфальтобетонного покрытия – более 3,5 тысячи тонн; уложено бетона – 1,5 тысяч кубометров; устройство гидроизоляции – 16 тысяч квадратных метров; уложено асфальтобетона – более четырех тысяч тонн; выполнено усиление металлоконструкций.

Таким образом, если состояние моста в перспективе значительно изменится в лучшую сторону, возвращение трамвайных путей возможно. Этот вид транспорта, по мнению мэра, удобен для нижегородцев.

Продление линий метро, по его словам, невозможно без софинансирования.

"А пока у нас нет даже намека на это", - добавил Владимир Панов.

Напомним, что государственная корпорация "ВЭБ.РФ" примет участие в развитии нижегородской транспортной инфраструктуры. Соглашение о сотрудничестве между правительством области и "ВЭБ.РФ" подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель госкорпорации Игорь Шувалов 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.