Мемориальную доску предложено установить в Нижнем Новгороде в память об Иване Ивлиеве Общество

Мемориальную доску предложено установить в Нижнем Новгороде в память об Иване Ивлиеве - участнике Великой Отечественной войны, советском военачальнике, Герое Советского Союза, генерал-лейтенанте, награжденном орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда", орденом Красной Звезды, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени и орденом Богдана Хмельницкого II степени. Соответствующая инициатива опубликована в проекте решения нижегородской Думы. Заседание Думы пройдет 29 апреля 2020 года.

Мемориальную доску предложено установить на фасаде дома № 1 по ул.Минина. Администрация Нижегородского района будет ответственна за установку, сохранность, содержание, реставрацию и ремонт мемориальной доски (по согласованию).

СПРАВКА:

Иван Дмитриевич Ивлиев родился 15 января 1916 года в селе Лопатино (ныне - Сергачский район Нижегородской области). После окончания семи классов школы и подготовительного курса Курмышского политпросветтехникума учился в Сергачском педагогическом техникуме.

С июня 1941 года - на фронтах Великой Отечественной войны, когда в составе дивизии был переброшен на Западный фронт. С конца августа 1941 года - адъютант старший танкового батальона 127-й танковой бригады 16-й армии Западного фронта.

С мая 1942 года - заместитель командира 143-й танковой бригады 30-й армии. На этих постах в первый год войны участвовал в боях в Белостокско-Минском сражении, в Лепельском контрударе, Смоленском сражении, в битве за Москву. Несколько раз попадал в окружение. С сентября 1942 года командовал 240-й танковой бригадой в 30-й армии Западного фронта. Во главе бригады участвовал в операции "Марс".

С 24 декабря 1943 года по 17 марта 1944 года командовал 36-й гвардейской танковой бригадой 4-го гвардейского механизированного корпуса на 3-м Украинском фронте. Участвовал в Березнеговато-Снигирёвской операции, по итогам которой 36-я гвардейская танковая бригада стала Краснознамённой. Сам же комбриг Ивлиев 17 марта 1944 года был ранен в бою в районе села Михайловка Николаевского района. После выхода из госпиталя в июне 1944 года подполковник назначен командиром 3-й танковой бригады 23-го танкового корпуса 2-го Украинского фронта. Сражался при освобождении Украинской и Молдавской ССР. Особенно отличился во время Ясско-Кишинёвской операции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за "образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 4 проявленные при этом мужество и героизм" подполковник Ивлиев был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. Погиб 18 февраля 1966 года в автокатастрофе. Похоронен на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода.