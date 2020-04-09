Новое кладбище появится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском управлении муниципальных кладбищ.
Оно будет расположено рядом с кладбищами "Стригинское" и "Новое Стригинское".
Площадь некрополя составит 19 гектаров. Проект сейчас проходит согласование в Главгосэкспертизе.
Напомним, что "Ново-Сормовское" кладбище в Нижнем Новгороде расширили.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+