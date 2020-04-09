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Общество

Еще четыре исторических здания получили статус ОКН в Нижнем Новгороде

24 апреля 2020 18:08  [99] Общество
Жилой дом железнодорожников

Жилой дом железнодорожников

Фото: правительство Нижегородской области

Еще четыре исторических здания включены в реестр объектов культурного наследия Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Речь идет о "Жилом доме железнодорожников" на ул. Семашко, 2, "Доме Башкирова" в пер. Казбекском, 4, дом на ул. Алексеевской, 33, а также нежилой каменно-деревянный дом на ул. Грузинской, 13.

Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед подчеркнул, что это редкий для Нижнего Новгорода случай, когда статус ОКН получает представитель ранней советской неоклассики – "Жилой дом железнодорожников".

"Это семиэтажное здание сочетает в себе геометрическую четкость конструктивизма и монументальный декор. Дом железнодорожников принадлежит к выдающимся образцам нижегородской архитектуры 1930-х годов и по праву включен в реестр объектов культурного наследия", - сказал Григорий Меламед.

"Дом Башкирова" принадлежал потомственному почетному гражданину Нижнего Новгорода, купцу первой гильдии, крупному меценату Матвею Башкирову. В настоящее время в доме находятся жилые квартиры. Здание имеет архитектурно-художественную, градостроительную и мемориальную ценность.

Включенный в реестр дом на улице Алексеевской дополняет ансамбль улицы. Здание обладает типологическими признаками памятника архитектуры.

(дом на ул. Алексеевской, 33, фото: правительство Нижегородской области)

Еще одно строение, включенное в реестр ОКН, дом на Грузинской. Ценность ему придает богатая резьба, украшающая фасад.

(нежилой каменно-деревянный дом на ул. Грузинской, 13, фото: правительство Нижегородской области)

Напомним, в апреле объектами культурного наследия признан 21 дом в нижегородском квартале улиц Короленко-Новая.

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