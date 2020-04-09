Еще 14 домов в нижегородском историческом квартале стали объектами культурного наследия Общество

Еще 14 домов в нижегородском квартале улиц Короленко-Новая стали объектами культурного наследия (ОКН). Об этом сообщили в управлении госохраны ОКН Нижегородской области. Ранее дома относились к выявленным объектам культурного наследия.



В единый государственный реестр включены дома: №№9, 15, 16, 17, 18, 26, 30, 38, 40 по улице Короленко и дома №№20А, 22, 22А, 23 и 55А по улице Новой. По каждому зданию была проведена государственная историко-культурная экспертиза, которая обосновала принятие решения о включении дома в перечень объектов культурного наследия.

В частности, в отношении жилого дома Скворцовой на ул.Короленко, 18, помимо его роли в формировании комплекса застройки, эксперты отметили, что строение – выразительный пример жилой деревянной архитектуры периода эклектики с богатым фасадным декором, выполненным в технике пропильной резьбы. Здание практически полностью сохранило первоначальную архитектуру – объемно-пространственную композицию, фасадный декор, внутреннюю планировку и отделку интерьеров.

Дом Скворцовой (ул.Короленко,18) отремонтирован движением "Том Сойер Фест Нижний Новгород" в 2018 году. Кроме того, волонтеры совместно с жильцами отремонтировали еще три дома в 2019 году в том же квартале (ул.Новая,20; ул. Новая, 22а и ул.Короленко,16). Таким образом, из тех домов, которые отремонтировали в рамках фестиваля "Том Сойер Фест", три дома - ул. Новая, 22а и ул.Короленко,16 и ул.Короленко,18, стали объектами культурного наследия. Ранее они были вновь выявленными объектами.

Дом на Новой, 22, по мнению экспертов - яркий пример жилой деревянной архитектуры периода эклектики, в которой объемная композиция и структура фасадов, свойственные традициям позднего классицизма, сочетаются с характерным для своего времени нарядным фасадным убранством, построенным на использовании различных приемов деревянной резьбы. Качество выполнения декоративных деталей отражает высокий профессиональный уровень местных мастеров, отмечается в акте государственной историко-культурной экспертизы.

В отношении дома на Новой, 23 эксперты отмечают: "Пропорциональность объемной композиции, стройность фасадной структуры, выразительность фасадного декора, построенного на переработке мотивов классицизма, органичность и функциональное удобство внутренней планировки, обеспечивающей относительную изолированность отдельных квартир делают это здание одним из ярких примеров нижегородского жилого зодчества периода эклектики".

"Здания, которые включены в реестр объектов культурного наследия, образуют единый архитектурный ансамбль исторической застройки второй половины XIX – начала ХХ века, характерной для Нижнего Новгорода. Таким образом, мы сохраняем самобытный образ одного из колоритных уголков старого города", - отметил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

Приказ управления о включении зданий в реестр ОКН также устанавливает режим использования территорий, на которых расположены эти дома. В частности, запрещены снос объектов культурного наследия и другие действия, которые могут нанести зданиям вред; проведение земляных работ; прокладка коммуникаций наземным способом и на фасадах зданий; капитальное строительство; размещение на зданиях рекламных конструкций.

Разрешены работы по реставрации объектов культурного наследия и приспособлению к современному использованию.

Отметим, что в апреле этого года объектами культурного наследия стали еще 7 исторических домов домов по адресам: ул. Славянская, 1, 2, 3а, 4а, 4а и Студеная, 45а; а также главный дом усадьбы крестьянина А.Н. Седова (ул.Студеная, 49/6).