День работника скорой медицинской помощи стал официальным праздником в РФ 28 апреля Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о Дне работника скорой медицинской помощи, который будет отмечаться 28 апреля. Сообщение об этом размещено вечером 28 апреля на сайте кабмина.

До сих пор праздник был неофициальным. Именно в этот день в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.

Закрепить за этим праздником статус официального сегодня предложил президент страны Владимир Путин на совещании с главами регионов по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

На сайте НИА "Нижний Новгород" размещен фоторепортаж: фотограф агентства Анастасия Макарычева провела несколько рабочих часов с бригадой Нижегородского центра медицины катастроф.

Сейчас в России распространяется пандемия нового коронавируса. На 28 апреля 2020 года в стране зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 6 411 человек. В активной фазе болезни находятся 84 235 человек, из них 2 300 в критическом состоянии.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 867 человек, в том числе сегодня умерло 73 человека. Уровень летальности составляет 0.93%.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 28 апреля в России: 8 456.

Напомним, что по данным на утро 28 апреля, в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 1 663 человек, причем за прошедшие сутки подтверждено 89 случаев. Выздоровели и выписаны - 158 человек, девять человек – умерли.

Позже в правительстве региона сообщили о смерти заместителя главного врача нижегородской городской больницы №33 Алексея Аристова, который скончался 28 апреля также от коронавируса.