Последние новости рубрики Общество
29 апреля 2020 17:22  [45] ГИБДД Нижегородской области будет работать в майские праздники
29 апреля 2020 17:15  [52] Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в проекте "Бессмертный полк - онлайн"
29 апреля 2020 17:09  [57] Нижегородские предприниматели передали волонтерам 1,5 тысячи комплектов масок, перчаток и дезсредств
29 апреля 2020 16:58  [309] Движение нижегородских электричек изменится в майские праздники
29 апреля 2020 16:49  [108] РЖД отменяет "Стрижи" сообщением Москва – Нижний Новгород
29 апреля 2020 16:24  [77] ПСБ в Нижнем Новгороде выдал первую ипотеку по ставке 6%
29 апреля 2020 16:14  [78] Прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов "ЛУКОЙЛ" продлен в Нижегородской области
29 апреля 2020 15:42  [135] Семь нижегородцев вернулись в Россию из США
29 апреля 2020 15:34  [87] Нагрузка на телефонную линию снизилась после подключения чата-бота в Нижегородской области
29 апреля 2020 15:18  [104] Копии Знамени Победы подняты у зданий "Транснефть–Верхняя Волга" и подразделений предприятия
Общество

День работника скорой медицинской помощи стал официальным праздником в РФ 28 апреля

28 апреля 2020 19:47  [229] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о Дне работника скорой медицинской помощи, который будет отмечаться 28 апреля. Сообщение об этом размещено вечером 28 апреля на сайте кабмина.

До сих пор праздник был неофициальным. Именно в этот день в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.

Закрепить за этим праздником статус официального сегодня предложил президент страны Владимир Путин на совещании с главами регионов по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

На сайте НИА "Нижний Новгород" размещен фоторепортаж: фотограф агентства Анастасия Макарычева провела несколько рабочих часов с бригадой Нижегородского центра медицины катастроф.

Сейчас в России распространяется пандемия нового коронавируса. На 28 апреля 2020 года в стране зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 6 411 человек. В активной фазе болезни находятся 84 235 человек, из них 2 300 в критическом состоянии.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 867 человек, в том числе сегодня умерло 73 человека. Уровень летальности составляет 0.93%.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 28 апреля в России: 8 456.

Напомним, что по данным на утро 28 апреля, в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 1 663 человек, причем за прошедшие сутки подтверждено 89 случаев. Выздоровели и выписаны - 158 человек, девять человек – умерли.

Позже в правительстве региона сообщили о смерти заместителя главного врача нижегородской городской больницы №33 Алексея Аристова, который скончался 28 апреля также от коронавируса.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph