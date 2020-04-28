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Происшествия

Жителя Дзержинска приговорили к 2 годам лишения свободы условно за стрельбу в кафе

29 апреля 2020 09:54  [165] Происшествия

Жителя Дзержинска приговорили к двум годам лишения свободы условно за стрельбу в кафе. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Следователи установили, что вечером 21 ноября 2019 года ранее судимый 35-летний местный житель пришел в кафе. Там он увидел своего друга, который ругался с незнакомым мужчиной. После этого подсудимый сходил домой, взял оружие и вернулся в здание, где в дальнейшем устроил стрельбу.

Мужчину задержали сотрудники полиции. Дзержинский городской суд разделил мнение государственного обвинителя и приговорил хулигана к двум годам лишения свободы условно за совершение преступления по  п. "А" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганские действия с применением оружия).

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в феврале полицейские расследовали дело о стрельбе в нижегородском кафе.

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