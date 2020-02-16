Нижегородские полицейские расследуют дело о стрельбе в нижегородском кафе Происшествия

Нижегородские полицейские расследуют дело о стрельбе в нижегородском кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее было установлено, что 34-летний житель Приокского района, находясь в кафе по ул.Дружаева Автозаводского района, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, три раза выстрелил из пневматического пистолета в сторону своего оппонента.

Всю происходившую ситуацию и опасные действия потерпевший 38-летний мужчина воспринял реально, опасаясь за свою жизнь. Посетители кафе отобрали у стрелявшего пистолет и вызвали сотрудников полиции.

В отношении агрессивного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) и по ч.1 ста.213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что массовая стрельба у школы произошла в Нижнем Новгороде в марте прошлого года.