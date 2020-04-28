Самарский Волжский народный хор присоединился к песенному марафону "Наш День Победы" Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Самарская область стала участником масштабной акции "Наш День Победы", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 29 апреля 2020 года. В пресс-службе правительства Нижегородской области напомнили, что песенный марафон, организованный аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, стартовал 25 апреля.

Самарская область приняла эстафету от Республики Башкортостан.

От Самарской области в проекте приняли участие представители творческого коллектива – Государственного Волжского русского народного хора имени П.М. Милославова. Хор является творческим союзом, который на профессиональном уровне представляет богатейшее песенное наследие народов Поволжья. "Успех Волжского народного хора объясняется высокой степенью культуры исполнения, отточенностью, филигранной отделкой всех деталей как вокального, инструментального, так и танцевального произведения. Именно этим всегда отличается настоящее искусство", - отметили в пресс-службе.

"Вся деятельность Государственного Волжского русского народного хора на протяжении уже более 65 лет направлена на патриотическое воспитание и сохранение культурного наследия великой страны. Именно поэтому артисты посчитали своим долгом принять участие в песенном марафоне. Мы с гордостью подхватили эстафету этой поистине народной акции. Спасибо нашим землякам из соседних регионов за возможность принять в ней участие! Для нас это честь", – отмечает директор коллектива Виталий Натаров.

(фото: правительство Нижегородской области)

Передавая песенную эстафету Республике Татарстан, самарские исполнители записали краткое обращение к свои землякам. В нем говорится, что за годы войны из Куйбышевской области на фронт ушли около полумиллиона жителей. Каждый второй не вернулся. Оставшиеся стали мощным тылом для фронта: здесь ковали Победу, проявляя трудовой героизм. Куйбышев получил звание "запасной столицы", о нем знал и писал весь мир. Здесь делали легендарные советские штурмовики Ил-2, был построен бункер Иосифа Сталина. Именно в Куйбышеве Шостакович дописал и дал премьеру своей Седьмой симфонии. Отсюда на весь мир сообщал новости от Советского информбюро Юрий Левитан, а военный парад 7 ноября 1941 года стал одним из самых ярких мировых событий военного времени.

"День Победы яркой негасимой звездой сверкает и будет сверкать всегда на небосклоне отечественной истории. Пусть великая песня в исполнении волжан объединит миллионы россиян в знак памяти о погибших и живых героях", – выразили общее мнение самарские участники песенной акции.

Отметим, запись выступлений творческих коллективов в регионах проходила в феврале и начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции и распространения режима повышенной готовности в России. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным.

Напомним, Нижегородская область 1 мая также присоединится к акции и передаст эстафету в Пермский край. Песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, в социальных сетях под хештегами #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды. Каждый день к акции присоединяется новый регион, а в День Победы, 9 Мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.