Новый порядок регистрации безработных введен в Нижегородской области Общество

Новый порядок регистрации безработных введен Управлением по труду и занятости населения Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам руководителя службы Арины Садулиной, в связи с введением мер по предотвращению распространения коронавируса и для того, чтобы избежать повышения напряженности на рынке труда, управление обеспечивает бесперебойную работу всех своих подразделений, предлагая меры поддержки населению в онлайн-формате.

Всего с начала года в службу занятости обратились 28,8 тысячи человек, из которых около 16 тысяч - с момента введения ограничительных мер. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число обращений выросло в 1,2 раза.

"С 1 апреля мы наблюдаем рост численности безработных граждан. В настоящее время это уже более 12 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы увеличился с 0,4% в начале года до 0,7% на конец апреля. Для того чтобы период противодействия пандемии прошел для нижегородцев по возможности менее безболезненно, правительство РФ и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предпринимают меры поддержки населения и работодателей, которые, в свою очередь, вводят новшества в деятельность службы занятости. Это и новые пособия, и новый порядок регистрации безработных, и дистанционный формат взаимодействия с работодателями", - отметила Арина Садулина

По всем возникающим вопросам можно обратиться на горячую телефонную линию службы занятости населения в период риска распространения коронавирусной инфекции: 8 (831) 234-07-27. Время приема звонков: с 8:00 до 20:00 по будням.

Номера телефонов горячих линий центров занятости населения размещены на сайте управления по труду и занятости населения Нижегородской области, в разделе "Деятельность" - "Центры занятости населения" - "Телефоны горячих линий".

Также минкомсвязь России запустила на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) сервис подачи заявления на получение пособия по безработице и постановки на учет в центре занятости.

Воспользоваться сервисом можно, если пользователь портала:

• был уволен,

• прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность,

• прекратил регистрацию в качестве самозанятого,

• впервые ищет работу,

а также имеет подтверждённую учётную запись на ЕПГУ.

Для лишившихся работы с 1 марта 2020 года и позже размер пособия составляет 12 130 рублей. Кроме того дополнительно одному из родителей выплачивается 3 000 рублей на каждого ребенка младше 18 лет. Также субъекты могут установить региональные доплаты.

Для тех, кто был уволен до 1 марта и имеет менее 26 недель трудовых отношений в течение 12 месяцев до признания безработным, или был уволен более года назад, размер пособия составляет 1500 рублей в месяц, увеличенный на районный коэффициент.

Также ежемесячное пособие в 1500 рублей, увеличенное на районный коэффициент, положено предпринимателям, прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность, тем, кто ищет работу впервые, уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия.

Меры поддержки граждан и работодателей в условиях риска распространения коронавирусной инфекции:

1. Установлена максимальная величина пособия по безработице на 2020 год. Теперь оно составляет 12130 рублей и соответствует МРОТ. Ранее максимальное пособие по безработице составляло 8000 рублей (11280 рублей – для безработных предпенсионного возраста).

2. Максимальное пособие по безработице - 12130 рублей - выплачивается тем, кто потерял работу после 1 марта 2020, в период с апреля по июнь.

3. Тем, кто потерял работу после 1 марта, назначается дополнительная выплата по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в период с апреля по июнь.

4. На региональном уровне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил областную компенсационную выплату гражданам, состоящим на регистрационном учете безработных по состоянию на 13 марта 2020. Областная компенсационная выплата доводит пособие по безработице гражданина до прожиточного минимума трудоспособного населения – 10450 рублей.

5. Упрощается процедура постановки на учет в качестве безработного. С 8 апреля 2020 по 31 декабря 2020 документы о постановке на учет в качестве безработных принимаются дистанционно, в том числе через портал "Работа в России".

- личное посещение ЦЗН не является обязательным;

- место пребывания гражданина на территории РФ не имеет значения;

- гражданин заполняет только заявление и прикрепляет резюме, все остальные необходимые сведения ЦЗН собирает самостоятельно путем межведомственного взаимодействия с ПФР;

- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы не требуется (эти сведения предоставляет ПФР);

- гражданину важно четко отслеживать факт передачи работодателем в ПФР сведений о его увольнении;

- при предложении соискателям вакансий собеседования с работодателями проходят в электронной форме (по скайпу).

6. Для минимизации личных контактов граждан взаимодействие с работодателями переведено в электронный вид на портале "Работа в России ":

- работодатели должны иметь личный кабинет на портале;

- работодатели предоставляют отчет об увольнениях и неполной занятости сотрудников через портал;

- ЦЗН контролируют отчетность работодателей.