"В Нижегородской области от коронавируса выздоровели 184 человека", - Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

По состоянию на 29 апреля 2020 года в Нижегородской области подтвержден еще 131 случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, официально заболели 1 794 человека, выздоровели 184 человека, умерли 12 человек.



По словам губернатора региона Глеба Никитина, продолжается подготовка системы здравоохранения региона к новым вызовам.

"На данный момент у медиков есть все необходимое, чтобы лечить пациентов с COVID-19. Мы перевыполнили норматив по разворачиванию коечного фонда: сейчас подготовлено около 2700 мест для приема таких больных. У нас достаточно коек, оснащенных кислородом и аппаратами ИВЛ. Есть необходимые запасы медикаментов. Мы также постоянно наращиваем запасы средств индивидуальной защиты для медработников", - сказал Глеб Никитин.

"В наших силах снизить нагрузку на медиков. Если нижегородцы и гости региона проявят в ближайшие две недели высокий уровень самодицсиплины, то вскоре можно будет говорить о снятии ограничений и снижении потребности в специализированных койках. Это будет означать, что медработники и больницы смогут вернуться к привычному формату работы, принимая больных с хроническими заболеваниями. Лучший способ поддержать врачей и тех, кто нуждается в их помощи, - остаться дома ", - сказал Глеб Никитин.

Как ранее сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов, в регионе зафиксировано еще 3 летальных случая: один из погибших – это заместитель главного врача городской клинической больницы №33 Алексей Аристов, которого не стало 28 апреля. У еще одного нижегородца 62 лет тяжелое течение болезни было обусловлено хронической сердечной недостаточностью, погибшая 62-летняя пациентка имела онкозаболевание.

Накануне сообщалось, что количество районов, где нижегородцы заразились коронавирусом, не изменилось. Всего 42 из 52 районов и городских округов области.