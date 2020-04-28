Количество умерших от коронавируса нижегородцев увеличилось до 12 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество умерших от коронавируса нижегородцев по данным на 28 апреля увеличилось до 12. Об этом сообщил в своем аккаунте в сети Instagram заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он пояснил, что за прошедшие сутки скончалась семейная пара и знаменитый нижегородский врач из больницы №33 Алексей Аристов.

Замгубернатора написал также, что всего с подтвержденным статусом COVID-19 в Нижегородской области по данным на вечер 28 апреля находится 1663 нижегородца, прирост за сутки составил 89 случаев. Лидером по зараженности является Павловский район.

"Хочется верить, что мы сейчас находимся на пике заболеваемости", - считает Давид Мелик-Гусейнов.

"Несмотря на такие внушительные цифры, мы опустились в рейтинге регионов по заболеваемости на 100 тысяч человек на 23 место (вчера было 20-е) в сравнении с другими регионами", - пояснил он, добавив, что с начала пандемии в области уже выздоровело 42 человека.

Instagram Давида Мелик-Гусейнова