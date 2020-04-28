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Политика

Нижегородская Дума единогласно вернула часть парка "Швейцария" в озелененные территории

29 апреля 2020 12:06  [169] Политика

Нижегородская Дума единогласно вернула часть парка "Швейцария" в перечень озелененных территорий общего пользования (ОТОП). Решение было принято на дистанционном заседании 29 апреля 2020 года.

Основанием для отмены ранее принятого решения стала инициатива администрации города.

"Ранее было принято спорное решение. Сейчас сомнительные участки убраны, внесены изменения в проект. Возвращаемся по всем позициям", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

Напомним, депутаты проголосовали за уменьшение границ парка решением №12 от 29 января 2020 года. Добавим, что когда депутаты голосовали за изменение границ в январе этого года, то 34 человека проголосовали "за", не голосовали – четверо. При этом не было ни одного голоса "против".

Новым решением городской Думы отменяется предыдущее решение из-за изменения проекта технического задания на комплексное благоустройство и реновацией территории парка "Швейцария" (парк "Приокский").

Таким образом, две территории парка войдут в прежние границы:

- верхнее плато Окского откоса вдоль пр. Гагарина (от ул. Горная до ул. Краснозвездная), площадь 503,4 тысячи кв.м

- набережная правого берега реки Ока (на участке от ГПП РЗ "Малиновая гряда" до границы с Советским районом), площадь 262,7 тысяч кв.м.

Представленная ранее администрацией Нижнего Новгорода концепция развития парка "Швейцария" предполагала возведение объектов инфраструктуры, под которые и было предусмотрено выделение земельных участков для последующего прохождения госэкспертизы. Позднее выполненная документация по планировке территории парка была отклонена и отправлена на доработку.

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