Нижегородские депутаты поддержали строительство автостанции на пр. Гагарина Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2019 - 2030 годы, которые подразумевают строительство автостанции на проспекте Гагарина. Об этом стало известно в ходе заседания Гордумы 29 апреля 2020 года.

Напомним, автовокзал планируется построить в районе ипподрома на пр. Гагарина в 2020-2021 годах.

Отмечается, что среди источников финансирования есть внебюджетный (возможно выделение 50 млн рублей).

Напомним, здание автостанции в микрорайоне Щербинки-2 было введено в эксплуатацию в октябре 2015 года.