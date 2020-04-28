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Спорт

Максим Гафуров назначен генменеджером нижегородского ХК "Торпедо"

29 апреля 2020 14:13  [256] Спорт

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил директора по развитию международной спортивной организации "Instat" Максима Гафурова на пост генерального менеджера хоккейного клуба "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Выбор был сделан по рекомендации экспертной комиссии по отбору кандидатов на пост министра спорта. Максим Гафуров является финалистом данной траектории.

Ранее он занимался реализацией проектов по хоккейной аналитике для НХЛ, КХЛ и североамериканских хоккейных лиг.

Напомним, что Глеб Никитин назначил Артема Ефремова министром спорта Нижегородской области.

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