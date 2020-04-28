Глеб Никитин назначил Артема Ефремова министром спорта Нижегородской области Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил директора АНО "Региональный центр подготовки футболистов "Нижний Новгород"" Артема Ефремова министром спорта региона.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, он приступил к своим обязанностям 29 апреля 2020 года.

Глеб Никитин отметил, что текущие эпидемиологические условия позволяют новому министру сфокусироваться на формировании материальной базы для занятий спортом высших достижений и массовым спортом в рамках проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". Для этих задач необходим кандидат с опытом управления масштабными проектами, создания крупных инфраструктурных объектов, привлечения инвестиций.

"Вынужденный перенос всех массовых мероприятий не может нас радовать, но дает возможность профильному министру обратить более пристальное внимание на решение проблемы изношенности тренировочной инфраструктуры. Наш регион богат спортивными достижениями, и будущему министру предстоит выстроить работу со всеми, создавая условия для тренеров и руководителей спортивных федераций", - сказал губернатор.

Руководитель программы "Команда Правительства" и заместитель главы региона, курирующий профильный блок, Андрей Бетин подчеркнул, что Артем Ефремов входит в список перспективных управленцев.

"Мы создали эту "вторую ступень", выделяя из нашей 15-тысячной базы анкет на портале самых перспективных кандидатов, показавших серьезные результаты в ходе различных отборочных процедур, имеющих высокий уровень потенциала и достижения в различных сферах. Это, своего рода, "скамейка запасных" для будущих назначений. Подтвердив свой профессиональный уровень при полном соответствии квалификационным требованиям, Артем Ефремов был рекомендован губернатору для назначения на пост министра спорта", - пояснил Андрей Бетин.

Напомним, предыдущий министр спорта Нижегородской области Сергей Панов покинул пост в ноябре прошлого года.

СПРАВКА:

Артем Аркадьевич Ефремов родился 17 ноября 1973 года в г.Горький. Окончил в 1995 году Горьковский политехнический институт по специальности "Технология машиностроения". Кандидат технических наук.

С 1991 по 2014 гг. работал в структурах РЖД: на должностях от подсобного рабочего до генерального директора ЗАО "Дорожный центр внедрения". Также занимал должности заместителя генерального директора ЗАО "Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий", управляющего партнера группы компаний "Эмеральд-спорт". Воплотил в жизнь проект создания базы отдыха международного уровня "Изумрудное", организовал "Региональный центр подготовки футболистов ФК "Нижний Новгород"" без привлечения бюджетного финансирования. Сегодня площадка востребована на федеральном и международном уровне. В 2019 году был удостоен спортивной премии "Футбол-Хоккей НН" в номинации "Лучший менеджер 2019 года".