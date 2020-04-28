"Артем Ефремов буквально живет спортом, болеет за спорт", - Дарья Шкурихина Спорт

"Артем Ефремов буквально живет спортом, болеет за спорт", - прокомментировала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина назначение Артема Ефремова на пост министра спорта Нижегородской области.

"С Артемом Аркадьевичем мы много работали вместе над разными проектами. В первую очередь, над мероприятиями, которые проводились на базе отдыха "Изумрудное", а это соревнования и учебно-тренировочные сборы самых разных уровней", - сказала она.

"Хочу сказать, что благодаря таланту управленца и профессиональным качествам Артема Аркадьевича уровень проведения соревнований на базе уже долгие годы высоко отмечают и ценят не только в ПФО, но и по всей стране. В частности, он многое сделал для популяризации художественной гимнастики на профессиональном уровне, также принимая участие в развитии проекта Olympic Stars. К каждому мероприятию он относится ответственно и грамотно, ищет индивидуальный подход, участвует лично, умеет поддержать команду", - отметила Дарья Шкурихина.

"Артем Аркадьевич Ефремов - профессионал, который знает болевые точки и умеет найти нужные направления для развития любых видов спорта", - заключила олимпийская чемпионка.