Нижегородские предприниматели передали волонтерам 1,5 тысячи комплектов масок, перчаток и дезсредств Общество

Нижегородские предприниматели передали волонтерам 1,5 тысячи комплектов масок, перчаток и дезсредств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 29 апреля 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех предпринимателей региона, оказывающих посильную помощь нижегородцам в период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

"Сегодня очень многие представители бизнеса, промышленные предприятия оказывают посильную помощь волонтерским организациям: привозят и безвозмездно передают все, что необходимо волонтерам для работы. Это ценный вклад в наше общее дело - противодействие опасному вирусу. Маски, перчатки, дезинфицирующие средства в первую очередь нужны волонтерам для того, чтобы обезопасить людей, которые получают помощь. Благодарю всех, кто понимает это и поддерживает наших волонтеров", - сказал Глеб Никитин.

Как рассказал руководитель регионального ресурсного центра развития добровольчества Андрей Жильцов, несмотря на предстоящие праздники, волонтерские штабы по всей области продолжают работу.

"Ежедневно волонтеры получают более 400 заявок от жителей, и ни одна из них не остается без внимания. Запланировали волонтеры и поздравление ветеранов с 75-летием Великой Победы", - добавил Андрей Жильцов.

Региональный ресурсный центр развития добровольчества координирует деятельность всех волонтерских штабов и определен правительством Нижегородской области оператором, который распределяет по заявкам волонтерских штабов бесплатные транспортные карты, обеспечивает свободное передвижение волонтеров по оказанию необходимой помощи пожилым и маломобильным гражданам. Ресурсный центр был создан правительством Нижегородской области совместно с некоммерческой организацией "Нижегородская служба добровольцев" в рамках нацпроекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что соцработники, врачи скорой помощи и волонтеры в регионах получат новую партию медицинских масок. Благодаря совместной работе с региональными властями многие предприятия перепрофилировали свои производства и стали буквально с колес шить медицинские маски и защитные костюмы для медиков.