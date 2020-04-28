Последние новости рубрики Общество
29 апреля 2020 17:22  [74] ГИБДД Нижегородской области будет работать в майские праздники
29 апреля 2020 17:15  [68] Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в проекте "Бессмертный полк - онлайн"
29 апреля 2020 17:09  [66] Нижегородские предприниматели передали волонтерам 1,5 тысячи комплектов масок, перчаток и дезсредств
29 апреля 2020 16:58  [320] Движение нижегородских электричек изменится в майские праздники
29 апреля 2020 16:49  [126] РЖД отменяет "Стрижи" сообщением Москва – Нижний Новгород
29 апреля 2020 16:24  [88] ПСБ в Нижнем Новгороде выдал первую ипотеку по ставке 6%
29 апреля 2020 16:14  [87] Прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов "ЛУКОЙЛ" продлен в Нижегородской области
29 апреля 2020 15:42  [144] Семь нижегородцев вернулись в Россию из США
29 апреля 2020 15:34  [92] Нагрузка на телефонную линию снизилась после подключения чата-бота в Нижегородской области
29 апреля 2020 15:18  [111] Копии Знамени Победы подняты у зданий "Транснефть–Верхняя Волга" и подразделений предприятия
Общество

Нижегородские предприниматели передали волонтерам 1,5 тысячи комплектов масок, перчаток и дезсредств

29 апреля 2020 17:09  [66] Общество

Нижегородские предприниматели передали волонтерам 1,5 тысячи комплектов масок, перчаток и дезсредств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 29 апреля 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех предпринимателей региона, оказывающих посильную помощь нижегородцам в период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

"Сегодня очень многие представители бизнеса, промышленные предприятия оказывают посильную помощь волонтерским организациям: привозят и безвозмездно передают все, что необходимо волонтерам для работы. Это ценный вклад в наше общее дело - противодействие опасному вирусу. Маски, перчатки, дезинфицирующие средства в первую очередь нужны волонтерам для того, чтобы обезопасить людей, которые получают помощь. Благодарю всех, кто понимает это и поддерживает наших волонтеров", - сказал Глеб Никитин.

Как рассказал руководитель регионального ресурсного центра развития добровольчества Андрей Жильцов, несмотря на предстоящие праздники, волонтерские штабы по всей области продолжают работу.

"Ежедневно волонтеры получают более 400 заявок от жителей, и ни одна из них не остается без внимания. Запланировали волонтеры и поздравление ветеранов с 75-летием Великой Победы", - добавил Андрей Жильцов.

Региональный ресурсный центр развития добровольчества координирует деятельность всех волонтерских штабов и определен правительством Нижегородской области оператором, который распределяет по заявкам волонтерских штабов бесплатные транспортные карты, обеспечивает свободное передвижение волонтеров по оказанию необходимой помощи пожилым и маломобильным гражданам. Ресурсный центр был создан правительством Нижегородской области совместно с некоммерческой организацией "Нижегородская служба добровольцев" в рамках нацпроекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что соцработники, врачи скорой помощи и волонтеры в регионах получат новую партию медицинских масок. Благодаря совместной работе с региональными властями многие предприятия перепрофилировали свои производства и стали буквально с колес шить медицинские маски и защитные костюмы для медиков.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph