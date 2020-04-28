Соцработники, врачи скорой помощи и волонтеры в регионах получат новую партию медицинских масок Политика

Соцработники, врачи скорой помощи и волонтеры в регионах получат миллион медицинских масок. Об этом заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак во время онлайн-совещания в рамках работы Федерального ситуационного центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса 29 апреля 2020 года.

"Благодаря совместной работе с региональными властями многие предприятия перепрофилировали свои производства и стали буквально с колес шить медицинские маски и защитные костюмы для медиков. Это позволило не просто сохранить рабочие места, это очень нужная и своевременная помощь", — сказал Андрей Турчак. Он подчеркнул, что таких примеров в стране очень много.

При этом, как отметил Турчак, проблемы с обеспечением медиков, соцработников и волонтеров средствами индивидуальной защиты остаются. Он напомнил, что председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты на борьбу с коронавирусом. Собранные средства пойдут в частности на закупку масок и медицинских костюмов для врачей, а также на приобретение компьютеров для школьников из нуждающихся семей.

Отдельно он отметил помощь врачам скорой помощи — накануне президент Владимир Путин предложил объявить 28 апреля их профессиональным праздником.

Ранее сообщалась, что секретарь НРО "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность всесторонней поддержки врачей в период борьбы с распространением коронавируса.

"В Нижегородской области, в том числе по линии "Единой России", реализуются различные проекты, позволяющие облегчить труд медицинских работников. Например, тем, кто участвуют в лечении пациентов с COVID-19, предоставляется горячее питание, а с недавних пор мы по желанию размещаем таких сотрудников в гостиницах региона. Отдельное внимание мы уделяем сейчас обеспечению медработников самыми современными средствами индивидуальной защиты. Члены регионального отделения и я лично регулярно стараемся направлять собственные средства на решение различных задач, связанных с борьбой с коронавирусом. Обязательно примем участие в инициативе Председателя партии", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, 21 апреля 2020 года Глеб Никитин дал старт массовому производству защитных костюмов на фабрике "Русь" в Дзержинске. Как подчеркнул глава региона, наладить масштабное производство и перепрофилировать предприятие удалось в очень короткие сроки. С фабрикой уже заключен контракт на поставку около 30 000 защитных костюмов для нижегородских медучреждений.