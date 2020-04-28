Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в проекте "Бессмертный полк - онлайн" Общество

Фото: Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение Бессмертный полк России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей региона принять участие в проекте "Бессмертный полк - онлайн". Об этом сообщили представители Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

"Приглашаю всех нижегородцев принять участие в проекте Бессмертный полк - онлайн". Обязательно и сам присоединюсь к этой прекрасной инициативе", - сказал он.

Глеб Никитин отметил, что регион окажет всю необходимую поддержку акции.

""Бессмертный полк" уже стал важнейшей частью Дня Победы, возможностью почтить память тех, кто сражался за Родину или трудился в тылу. Я вместе с семьей принимал участие в шествии "Бессмертного полка" в Нижнем Новгороде. Это совершенно особое чувство сопричастности к истории страны", - сказал губернатор.

"Проект дает возможность разместить фото и портреты ветеранов, которых чтут в семьях нижегородцев, на специально созданных интернет-платформах. Это позволит людям "пройти" вместе с изображениями своих дедов и прадедов в виртуальном строю, онлайн-шествие будет транслироваться на центральных телевизионных каналах", - рассказала руководитель нижегородского штаба движения "Бессмертный полк России" Анна Малиновская.

Все присланные через онлайн-площадки фотографии пройдут обязательную премодерацию. Она будет осуществляться силами партнерской организации Бессмертного полка России "Волонтеры Победы".

Для уточнения всех нюансов работы площадок по загрузке фотографий в проект начинает работу горячая линия: 8-800-20-1945-0.

"Также организаторы движения "Бессмертный полк" предлагают всем желающим 9 Мая, после Всероссийской Минуты молчания в 19.00, выйти на балконы или выглянуть в окна с портретом своего семейного героя и вместе исполнить любимую россиянами мелодию "День Победы"", - добавила Анна Малиновская.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о переносе парада Победы и акции "Бессмертный полк" в связи с пандемией коронавируса. После того, как угроза коронавируса отступит, торжественные мероприятия, в том числе Всенародное шествие "Бессмертного полка", состоятся.