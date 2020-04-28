ГИБДД Нижегородской области будет работать в майские праздники

Госавтоинспекция Нижегородской области будет работать в майские праздники. Об этом сообщили в УГИБДД регионального ГУ МВД.
Напомним, ранее был продлен мораторий на прием экзаменов до 11 мая, но теперь график работы скорректирован.
Регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать по следующему графику:
1, 3, 9, 10 мая – не приемные дни;
2 мая - прием в режиме "Дежурного окна";
4, 5, 6, 7, 8, 11 мая – согласно установленному графику.
Отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД (Канавинский район, ул.Металлистов, 111):
1, 3, 9, 10 мая – не приемные дни;
2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 мая – согласно установленному графику.
Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД по вопросам регистрационной деятельности и обмена и выдачи водительских удостоверений в операционном зале (ул.Стрелка, 4Б):
- 1, 3, 9, 10 мая – не приемные дни;
- 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 мая – согласно установленному графику.
Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД по вопросам регистрационной деятельности в операционном зале (ул.Самаркандская, 2):
- 1, 9 мая – не приемные дни;
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 мая – согласно установленному графику.
Госавтоинспекция напоминает, что государственные услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений осуществляются только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг и ресурса "Электронное Правительство".
При личном приеме рассматриваются заявления на предоставление государственных услуг только от лиц с ограниченными физическими возможностями.
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