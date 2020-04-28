ГИБДД Нижегородской области будет работать в майские праздники Общество

Госавтоинспекция Нижегородской области будет работать в майские праздники. Об этом сообщили в УГИБДД регионального ГУ МВД.

Напомним, ранее был продлен мораторий на прием экзаменов до 11 мая, но теперь график работы скорректирован.

Регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать по следующему графику:

1, 3, 9, 10 мая – не приемные дни;

2 мая - прием в режиме "Дежурного окна";

4, 5, 6, 7, 8, 11 мая – согласно установленному графику.

Отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД (Канавинский район, ул.Металлистов, 111):

1, 3, 9, 10 мая – не приемные дни;

2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 мая – согласно установленному графику.

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД по вопросам регистрационной деятельности и обмена и выдачи водительских удостоверений в операционном зале (ул.Стрелка, 4Б):

- 1, 3, 9, 10 мая – не приемные дни;

- 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 мая – согласно установленному графику.



Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД по вопросам регистрационной деятельности в операционном зале (ул.Самаркандская, 2):

- 1, 9 мая – не приемные дни;

- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 мая – согласно установленному графику.

Госавтоинспекция напоминает, что государственные услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений осуществляются только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг и ресурса "Электронное Правительство".

При личном приеме рассматриваются заявления на предоставление государственных услуг только от лиц с ограниченными физическими возможностями.