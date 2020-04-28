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Происшествия

Жители Башкортостана подозреваются в краже крупной суммы из банкомата в Кстове

29 апреля 2020 18:14  [151] Происшествия

Фото: с сайта ГУ МВД России по Нижегородской области

Жители Республики Башкортостан подозреваются в краже крупной суммы из банкомата в Кстове. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Информация о том, что неизвестные проникли в столовую на Центральном шоссе, поступила в полицию 23 апреля. Злоумышленники распилили стоящий там банкомат и украли оттуда 789,8 тысяч рубей, после чего похитили с парковки автомобиль ГАЗель и скрылись с места преступления.

Подозреваемых в данном преступлении (1983, 1986 и 1990 г.р.) задержали 25 апреля на 438 км автодороги Москва – Уфа. При них оказались 567,5 тысяч рублей, травматический пистолет и шокер.

Кроме того, в с. Запрудное Кстовского района полицейские обнаружили похищенный злоумышленниками автомобиль.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В отношении двух мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленникам, составляет до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Сарова предстанет перед судом за кражу денег из банкомата.

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