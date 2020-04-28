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Общество

Количество районов, где нижегородцы заразились коронавирусом, не изменилось

30 апреля 2020 14:58  [1322] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество районов и городских округов с подтвержденными случаями коронавирусной инфекции в Нижегородской области за прошедшие сутки не изменилось. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По состоянию на 30 апреля 2020 года, подтвержденные случаи заражения коронавирусом по-прежнему зарегистрированы в 43 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород.

По прежнему наибольшее число заболевших – 1047 человек – являются жителями областного центра. Далее следуют Дивеевский (168 человек), Павловский (153), Кстовский (55) районы, а также Дзержинск (53), Саров (43), Починсковский район (42) и Бор (40).

Не зафиксировано подтвержденных случаев заболевания в Варнавинском, Ветлужском, Воскресенском, Гагинском, Княгининском, Ковернинском, Сокольском и Тонкинском районах.

По данным на 30 апреля 2020 года в Нижегородской области коронавирусом заболели 1 944 человек, причем за прошедшие сутки инфекция подтверждена у 150 человек. В настоящее время 228 нижегородцев выздоровели и выписаны, умерли 12 человек.

"Мы сейчас обязаны сделать все, чтобы сохранить свое здоровье и обеспечить безопасность близких. Поэтому я еще раз обращаюсь к нижегородцам: майские праздники – не время для веселья. Необходимо строго соблюдать все требования указа губернатора "О введении режима повышенной готовности, исключить общение с посторонними людьми, по максимуму сохранять самоизоляцию, пусть даже и на дачном или садовом участке", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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