Нижегородский бизнес-омбудсмен рассказал о жалобах предпринимателей Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 400 обращений предпринимателей поступило нижегородскому бизнес-омбудсмену за месяц режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области.

По информации уполномоченного, у нижегородского бизнес сообщества возникают проблемы с организацией процесса получения разрешения на осуществление деятельности. По этой теме уполномоченный получает десятки обращений в день.

"Для предпринимателя, имеющего право работать, очень важно оперативно получить соответствующее разрешение от органов государственной и муниципальной власти. На деле в ряде субъектов Приволжского федерального округа, в частности в Нижегородской области, органы местного самоуправления затягивают процесс получения подтверждения на осуществление деятельности", - приводятся в сообщении слова нижегородского бизнес-омбудсмена Павла Солодкого.

Он пояснил, что предпринимателям обещали обработку заявки в течение 24 часов, а на практике организация может не получать обратной связи в течение двух и более дней.

"Кроме того, выносятся необоснованные отказы, ответственные сотрудники не выходят на диалог с предпринимателями. В том числе есть обращения предпринимателей по случаям отказов в выдаче разрешения на работу, хотя организация осуществляет торговлю товарами из списка товаров первой необходимости, либо выполняет работы, в случае прекращения которых остановится и деятельность системообразующих предприятий", - отметил Павел Солодкий.

Много вопросов было от организаций, чьи товары не вошли в изначальный перечень товаров первой необходимости. Предложения уполномоченного по расширению перечня были услышаны правительством региона, и решением от 20 апреля в список были добавлены семена, сеянцы и саженцы, грунт, удобрения и средства защиты растений, садовую технику и комплектующие к ней, садово-огородный инвентарь, цветы, табачную продукцию, автозапчасти и похоронные принадлежности.

В числе проблем, решение которых находится в компетенции федеральных властей, Уполномоченный выделил невозможность получения большинства мер государственной поддержки некоммерческими организациями, а также субъектами предпринимательской деятельности, которые не включены в реестр малого и среднего предпринимательства. В частности, неохваченными остались частные образовательные учреждения, социально-ориентированные предприятия, существующие в форме некоммерческих организаций и др.