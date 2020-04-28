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Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил жителей города с 1 Мая

01 мая 2020 10:00  [601] Общество
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА Нижний Новгород

"Первомай - символ обновления и созидания, а значит стабильности и благополучия, которые мы создаём своими руками. Накануне 1-го мая традиционно проводятся субботники. Пандемия коронавируса внесла в наши планы свои коррективы, но она не может помешать нам приводить любимый Нижний в порядок после зимы", - говорится в поздравлении главы города Владимира Панова.

"Мы с вами живем в удивительно красивом городе, и в наших силах сделать его максимально комфортным, благоустроенным и чистым. Уверен, что никакие временные экономические или эпидемиологические трудности не станут помехой на пути к этой цели", - отметил Владимир Панов.

"Несмотря на сложную ситуацию, Нижний продолжает активно готовиться к празднованию своего 800-летия: обновляются памятники, фасады исторических зданий, идет благоустройство общественных пространств и ремонт дорог", - добавил глава Нижнего Новгорода.

"Желаю всем нам здоровья, оптимизма и бесконечной веры в себя и свои силы! Пусть каждый новый день приносит хорошие новости, а погода радует солнцем и майским теплом!", - подытожил градоначальник.

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