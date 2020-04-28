Более 300 человек без QR-кода задержали на улицах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 300 человек, нарушающих режим самоизоляции, задержали на улицах Нижнего Новгорода за прошедшие сутки. Об этом сообщили в администрации города.

Участники профилактического рейда проверили почти 2 тысячи граждан, 324 из которых находились на улице без оформленного QR-кода. В итоге было составлено 82 административных протокола.

Всего с начала апреля в результате проверок было выявлено 4,7 тысячи человек без QR-кода, составлено почти 1,5 тысячи протоколов. Каждый день в рейд по улицам города выходит 20 патрулей.

Гражданам, нарушившим режим самоизоляции, грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Размер штрафа определяет суд.

Напомним, что Нижний Новгород лидирует среди территорий Нижегородской области по числу заболевших коронавирусом. В городе зарегистрировано 1047 инфицированных COVID-19.

По данным на 30 апреля 2020 года в Нижегородской области коронавирусом заболели 1 944 человек, причем за прошедшие сутки инфекция подтверждена у 150 человек. В настоящее время 228 нижегородцев выздоровели и выписаны, умерли 12 человек.