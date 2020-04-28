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Общество

Владелец маршрута Т-24 лишился лицензии за отсутствие норм безопасности при COVID-19

30 апреля 2020 19:06  [302] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство транспорта Нижегородской области приняло решение аннулировать подтверждение на право работы в условиях повышенной готовности у ООО "Футбол", которое обслуживало маршрут Т-24. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Нарушения выявила комиссия, которая установила, что на маршруте Т-24, обсуживаемом ООО "Футбол", не обеспечивается возможность соблюдения дистанции между пассажирами (не менее 1 метра), а у водителей отсутствует достаточное количество защитных масок на рабочую смену.

Контрольные мероприятия организованы для того, чтобы не допустить распространение среди населения Нижегородской области коронавирусной инфекции COVID-19. Цель регулярных рейдов - выявление перевозчиков, которые не исполняют санитарные требования Роспотребнадзора: не проводят в салонах обязательную регулярную дезинфекцию; не обеспечивают безопасность водителей и пассажиров. Кроме того, не соблюдается график движения в часы пик.

Перевозчик сможет возобновить деятельность после того, как подтвердит устранение выявленных нарушений.

Напомним, что аналогичная ситуация была с Т-67. У перевозчика приостановили действие разрешения, при этом было увеличено количество муниципальных автобусов, которые дублируют этот маршрут, чтобы предпринятая мера не сказалась на пассажирах. Спустя несколько дней перевозчик исправил все выявленные в ходе рейда нарушения, была проведена повторная проверка, подтверждение на право работы возвращено, все 25 автобусов Т-67 вернулись на линию.

Согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на нижегородских предприятиях, которые возобновили работу, усилены проверки соблюдения правил, установленных на период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Согласно рекомендациям министерства труда и социальной защиты РФ, транспортные предприятия отнесены к перечню непрерывно действующих организаций. Вместе с тем, они должны организовать свою работу таким образом, чтобы не создать угрозу распространения коронавирусной инфекции.

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