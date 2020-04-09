Минтранс вернул подтверждение на работу перевозчику ИП Мещеряковой Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Представители министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области провели повторную проверку перевозчика ИП Мещеряковой, работающего на маршруте Т-67 в Нижнем Новгороде, 24 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Выявленные в ходе рейда 20 апреля нарушения устранены: автобусы проходят санитарную обработку, дезинфицирующие средства закуплены и применяются, водители получили медицинские маски, в салонах размещены информационные материалы о необходимости соблюдения эпидемиологических требований и нанесена разметка. Сотрудники предприятия прошли инструктаж.

"Действительно, сегодняшняя проверка подтвердила, что выявленные ранее нарушения устранены. Принято решение о восстановлении электронного подтверждения перевозчика на право осуществления деятельности. Выйти в рейсы он может уже сегодня", - сказал и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

"Минтранс готов идти навстречу и другим компаниям-перевозчикам в случае, если они оперативно устраняют нарушения и добросовестно выполняют взятые на себя обязательства", - добавил Артем Бафанов.

Представитель перевозчика по маршруту Т-67 сообщил, что организует самостоятельный контроль своих водителей на линии. Также он обратился к пассажирам с просьбой использовать в автобусах медицинские маски и не заходить в салон транспортного средства, если там уже много людей. В часы пик количество автобусов на маршруте будет увеличено, чтобы в салоне не было большого числа пассажиров.

Напомним, что согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на нижегородских предприятиях, которые возобновили работу, усилены проверки соблюдения правил, установленных на период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. По рекомендациям министерства труда и социальной защиты РФ транспортные предприятия отнесены к перечню непрерывно действующих организаций. Вместе с тем, они должны организовать свою работу таким образом, чтобы не создавать угрозу распространения коронавирусной инфекции.