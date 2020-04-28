Антилидерами по коронавирусу стали Нижний Новгород, Дивеевский и Павловский районы Общество

Антилидерами по количеству заболевших коронавирусом стали Нижний Новгород, Дивеевский и Павловский районы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

По состоянию на 1 мая 2020 года, случаи заражения коронавирусом подтверждены в 43 районах и городских округах.

Наибольшее число заболевших – 1106 человек - проживает в Нижнем Новгороде. Из них 197 человек – в Ленинском районе, 181 – в Нижегородском, 178 – в Канавинском, 138 – в Автозаводском, 133 – в Советском, 106 – в Сормовском, 103 – в Приокском, 70 – в Московском.

Также коронавирус верифицирован у 196 жителей Дивеевского района, 179 жителей Павловского района, 64 жителей Починковского района, у 59 человек в Дзержинске, у 56 человек в Кстовском районе.

Не зафиксировано на 1 мая подтвержденных случаев заболевания в Варнавинском, Ветлужском, Воскресенском, Гагинском, Княгининском, Ковернинском, Сокольском и Тонкинском районах.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 1 мая):

Ардатовский - 18 подтвержденных случаев

Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 18 подтвержденных случаев

Балахнинский - 14 подтвержденных случаев

Богородский - 41 подтвержденный случай

Большеболдинский район – 1 подтвержденный случай

Большемурашкинский - 1 подтвержденный случай

Борский - 41 подтвержденный случай

Бутурлинский - 9 подтвержденных случаев

Вадский - 1 подтвержденный случай

Вачский - 8 подтвержденных случаев

Вознесенский – 2 подтвержденных случая

Володарский – 13 подтвержденных случаев

Воротынский – 1 подтвержденный случай

Выксунский - 41 подтвержденный случай

Городецкий - 17 подтвержденных случаев

Д.Константиновский - 20 подтвержденных случаев

Дзержинск - 59 подтвержденных случаев

Дивеевский – 196 подтвержденных случаев

Краснобаковский – 2 подтвержденных случая

Краснооктябрьский - 12 подтвержденных случаев

Кстовский - 56 подтвержденных случаев

Кулебакский - 35 подтвержденных случая

Лукояновский - 2 подтвержденных случая

Лысковский - 4 подтвержденных случая

Навашинский - 7 подтвержденных случаев

Павловский - 179 подтвержденных случаев

Первомайский - 7 подтвержденных случаев

Перевозский - 2 подтвержденных случая

Пильнинский – 5 подтвержденных случаев

Починковский – 64 подтвержденных случая

Семеновский - 22 подтвержденных случая

Сергачский - 18 подтвержденных случаев

Сеченовский – 2 подтвержденных случая

Сосновский – 6 подтвержденных случаев

Спасский – 4 подтвержденных случая

Тоншаевский - 3 подтвержденных случаев

Уренский - 4 подтвержденных случая

Чкаловский - 4 подтвержденных случая

Шарангский - 5 подтвержденных случаев

Шатковский - 8 подтвержденных случаев

Шахунский - 22 подтвержденных случая

Саров - 43 подтвержденных случая.

Как сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов, в структуре заболеваемости скоро наступит паритет между Нижним Новгородом и другими территориями области. На сегодня в областном центре – 52% заболевших, остальные 48% - в других муниципальных образованиях региона.

Напомним, общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 1 мая составляет 2 123 человека. При этом 291 человек уже выздоровел.

"Мы сейчас обязаны сделать все, чтобы сохранить свое здоровье и обеспечить безопасность близких. Поэтому я еще раз обращаюсь к нижегородцам: майские праздники – не время для веселья. Необходимо строго соблюдать все требования указа губернатора "О введении режима повышенной готовности", исключить общение с посторонними людьми, по максимуму сохранять самоизоляцию, пусть даже и на дачном или садовом участке", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.