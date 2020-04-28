Антилидерами по коронавирусу стали Нижний Новгород, Дивеевский и Павловский районы

Антилидерами по количеству заболевших коронавирусом стали Нижний Новгород, Дивеевский и Павловский районы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
По состоянию на 1 мая 2020 года, случаи заражения коронавирусом подтверждены в 43 районах и городских округах.
Наибольшее число заболевших – 1106 человек - проживает в Нижнем Новгороде. Из них 197 человек – в Ленинском районе, 181 – в Нижегородском, 178 – в Канавинском, 138 – в Автозаводском, 133 – в Советском, 106 – в Сормовском, 103 – в Приокском, 70 – в Московском.
Также коронавирус верифицирован у 196 жителей Дивеевского района, 179 жителей Павловского района, 64 жителей Починковского района, у 59 человек в Дзержинске, у 56 человек в Кстовском районе.
Не зафиксировано на 1 мая подтвержденных случаев заболевания в Варнавинском, Ветлужском, Воскресенском, Гагинском, Княгининском, Ковернинском, Сокольском и Тонкинском районах.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 1 мая):
Ардатовский - 18 подтвержденных случаев
Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 18 подтвержденных случаев
Балахнинский - 14 подтвержденных случаев
Богородский - 41 подтвержденный случай
Большеболдинский район – 1 подтвержденный случай
Большемурашкинский - 1 подтвержденный случай
Борский - 41 подтвержденный случай
Бутурлинский - 9 подтвержденных случаев
Вадский - 1 подтвержденный случай
Вачский - 8 подтвержденных случаев
Вознесенский – 2 подтвержденных случая
Володарский – 13 подтвержденных случаев
Воротынский – 1 подтвержденный случай
Выксунский - 41 подтвержденный случай
Городецкий - 17 подтвержденных случаев
Д.Константиновский - 20 подтвержденных случаев
Дзержинск - 59 подтвержденных случаев
Дивеевский – 196 подтвержденных случаев
Краснобаковский – 2 подтвержденных случая
Краснооктябрьский - 12 подтвержденных случаев
Кстовский - 56 подтвержденных случаев
Кулебакский - 35 подтвержденных случая
Лукояновский - 2 подтвержденных случая
Лысковский - 4 подтвержденных случая
Навашинский - 7 подтвержденных случаев
Павловский - 179 подтвержденных случаев
Первомайский - 7 подтвержденных случаев
Перевозский - 2 подтвержденных случая
Пильнинский – 5 подтвержденных случаев
Починковский – 64 подтвержденных случая
Семеновский - 22 подтвержденных случая
Сергачский - 18 подтвержденных случаев
Сеченовский – 2 подтвержденных случая
Сосновский – 6 подтвержденных случаев
Спасский – 4 подтвержденных случая
Тоншаевский - 3 подтвержденных случаев
Уренский - 4 подтвержденных случая
Чкаловский - 4 подтвержденных случая
Шарангский - 5 подтвержденных случаев
Шатковский - 8 подтвержденных случаев
Шахунский - 22 подтвержденных случая
Саров - 43 подтвержденных случая.
Как сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов, в структуре заболеваемости скоро наступит паритет между Нижним Новгородом и другими территориями области. На сегодня в областном центре – 52% заболевших, остальные 48% - в других муниципальных образованиях региона.
Напомним, общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 1 мая составляет 2 123 человека. При этом 291 человек уже выздоровел.
"Мы сейчас обязаны сделать все, чтобы сохранить свое здоровье и обеспечить безопасность близких. Поэтому я еще раз обращаюсь к нижегородцам: майские праздники – не время для веселья. Необходимо строго соблюдать все требования указа губернатора "О введении режима повышенной готовности", исключить общение с посторонними людьми, по максимуму сохранять самоизоляцию, пусть даже и на дачном или садовом участке", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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