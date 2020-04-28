Последние новости рубрики Общество
03 мая 2020 13:45  [241] Первая сделка по президентской программе поддержки строительной отрасли заключена в Нижегородской области
03 мая 2020 12:30  [443] Антилидерами по коронавирусу стали Ленинский и Нижегородский районы
03 мая 2020 10:54  [861] Всего 2695 человек: новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Нижегородской области
03 мая 2020 07:00  [328] Огород на балконе: что можно вырастить в квартире?
02 мая 2020 20:15  [1988] Павлово, Выкса, Починки и Кулебаки закрыты на карантин
02 мая 2020 17:14  [4721] Около 70 нижегородцев вернутся в Россию до 7 мая
02 мая 2020 13:28  [1011] Случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы в 6 районах Нижегородской области
02 мая 2020 12:09  [2478] Всего 2443 человека: новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Нижегородской области
02 мая 2020 11:11  [641] "Почти 85 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области", - Глеб Никитин
02 мая 2020 10:44  [361] Нижегородцы оформили почти 6 млн заявок на выход из дома за апрель
Общество

Свыше 2 тысяч: еще 179 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области

01 мая 2020 11:22  [1070] Общество

Еще 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По состоянию на 1 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирусом заболели 2 123 человек, 291 человек выздоровел и выписан, умерли 14 человек. Всего в регионе протестирован 79 761 человек.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион находится на 23 месте по числу заболевших на 100 тысяч жителей и на 35-м – по темпам роста заболеваемости.

"И хотя на сегодня подтверждено меньше случаев, чем мы ожидали, их все равно много. Я говорил: при хорошем уровне дисциплины увидим улучшения к середине мая. Давайте сделаем для этого все возможное!" - сказал Глеб Никитин.

На данный момент у медиков Нижегородской области есть все необходимое, чтобы лечить пациентов с COVID-19.

"Мы перевыполнили норматив по разворачиванию коечного фонда: сейчас подготовлено около 2700 мест для приема таких больных. У нас достаточно коек, оснащенных кислородом и аппаратами ИВЛ. Есть необходимые запасы медикаментов. Мы также постоянно наращиваем запасы средств индивидуальной защиты для медработников. Но коронавирусная инфекция слишком опасна. В зоне риска по-прежнему люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилые", - сообщал ранее Глеб Никитин.

На данный момент 3 686 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 13 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph