Свыше 2 тысяч: еще 179 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области Общество

Еще 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По состоянию на 1 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирусом заболели 2 123 человек, 291 человек выздоровел и выписан, умерли 14 человек. Всего в регионе протестирован 79 761 человек.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион находится на 23 месте по числу заболевших на 100 тысяч жителей и на 35-м – по темпам роста заболеваемости.

"И хотя на сегодня подтверждено меньше случаев, чем мы ожидали, их все равно много. Я говорил: при хорошем уровне дисциплины увидим улучшения к середине мая. Давайте сделаем для этого все возможное!" - сказал Глеб Никитин.

На данный момент у медиков Нижегородской области есть все необходимое, чтобы лечить пациентов с COVID-19.

"Мы перевыполнили норматив по разворачиванию коечного фонда: сейчас подготовлено около 2700 мест для приема таких больных. У нас достаточно коек, оснащенных кислородом и аппаратами ИВЛ. Есть необходимые запасы медикаментов. Мы также постоянно наращиваем запасы средств индивидуальной защиты для медработников. Но коронавирусная инфекция слишком опасна. В зоне риска по-прежнему люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилые", - сообщал ранее Глеб Никитин.

На данный момент 3 686 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 13 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.